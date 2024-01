Chiara Ferragni torna su Instagram. Il messaggio ai followers: «Mi siete mancati. Grazie a chi mi è stato vicino»

Con una storia su Instagram l’influencer Chiara Ferragni si è palesata, dopo giorni di assenza per il caso Balocco, ai suoi followers. Ha postato una domanda: «Come state?». E la frase rivolta ai fan: «Mi siete mancati». Infine un pensiero: «Una cosa mi sento di dirla, vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare». L’ultima apparizione dell’imprenditrice in pubblico, tuttavia, era stata quella della notte di Capodanno, ma da una storia di Fedez in cui era rimasta comunque defilata. L’influencer ha ringraziato anche chi l’ha criticata: «A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire». «Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero», ha concluso Ferragni.

