Chiara Ferragni, la Coca-Cola ferma lo spot dopo il caso Balocco. Ma c’è un nuovo sponsor in arrivo

Dopo Safilo tocca alla Coca-Cola. L’azienda di soft drink aveva scritturato Chiara Ferragni per uno spot da mandare in onda a partire dalla fine di gennaio. Ma dopo il caso Balocco ci ha ripensato. Niente più pubblicità. E mentre il governo promette un intervento legislativo sulla beneficenza, il rischio per l’influencer è che tra i brand italiani e stranieri parta una corsa a mollarla. La pubblicità di Coca Cola, fa sapere Repubblica, doveva sfruttare la concomitanza dell’avvio del Festival di Sanremo, che l’hanno scorso ha visto la moglie di Fedez come grande protagonista. Ma dopo il caos mediatico l’azienda ha deciso di correre ai ripari. A quanto pare è già partita la ricerca della nuova campagna. Che andrà in onda a breve.

Gli altri marchi

Ma c’è anche chi la pensa diversamente. Il gruppo di cartoleria Pigna ha deciso di mantenere le collaborazioni: «Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. La storia di 185 anni di Pigna, la nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato». Gli altri marchi invece per ora non si espongono. Tra questi ci sono Oreal, Nestlé, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, Monnalisa e Tod’s, che a Ferragni ha ancora riservato un posto nel consiglio di amministrazione.

Il nuovo contratto

E mentre lei torna su Instagram per dire ai follower che le sono mancati e per ringraziare chi le è stato vicino, c’è anche un nuovo contratto in arrivo. Proprio in questi giorni Ferragni avrebbe firmato un contratto con un marchio che fa parte di un colosso internazionale. Presto la partnership potrebbe fare capolino nelle stories di Instagram. Ieri Ferragni è tornata anche a postare altre immagini sorridenti di vita quotidiana. Nelle storie di Instagram, ha condiviso alcuni post di sua madre Marina Di Guardo, in cui appare sorridente con la figlia Vittoria a Milano.

Leggi anche: