Elodie annulla il concerto a Teramo per la tracheite e vola in Egitto con Iannone. Polemiche sui social, la cantante posta la sua voce rauca – Il video

Elodie ha annullato il concerto del 1° gennaio a seguito di una tracheite. Dopo aver avvisato i fan su Instagram la cantante è volata in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. A riferire del viaggio è Alessandro Rosica, conosciuto al pubblico come “investigatore social“, che ha pubblicato una foto di Elodie, presubilmente scattata all’aeroporto di Hurgada. Avvistata sull’aereo anche dall’attrice Alessia Spinelli, la cantante ha infine postato su Instagram un video dove si sente la voce roca, inequivocabile. «Piano piano mi riprendo», ha scritto augurando buon anno a tutti.

Piovono critiche: «Abbiamo perso soldi organizzandoci per il tuo concerto»

Sul profilo Instagram di Elodie, nonostante la sua voce, sono spuntati commenti al vetriolo. «La professionalità è una qualità che non ti rispecchia… da Teramo….I commercianti ti ringraziano», scrive un utente. L’artista era infatti attesa proprio il primo dell’anno nella città abruzzese, ma si è dovuta fermare per consiglio dei medici. «Dubito che tu stamattina sia riuscita a svolgere delle visite, da qui partono i dubbi, in ogni caso per accompagnare la mia ragazza al tuo concerto del cazzo abbiamo entrambi perso: giorni di ferie, pranzo di capodanno fatto in macchina, b&b prenotato». In molti la difendono: «Scusate, ma il concerto era ieri e lei è partita oggi, non è mica andata via il giorno stesso dell’evento. Di conseguenza probabilmente aveva già fatto i suoi conti e prenotato. Dove sta il problema?». In merito alla vicenda però l’artista finora non si è espressa in modo preciso.

Leggi anche: