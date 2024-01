Venezia, un uomo getta la figlia di cinque anni dal balcone e si butta di sotto: arrestato

Un uomo ha gettato sua figlia di cinque anni dal terrazzo del primo piano di una casa a Cinto Caomaggiore in provincia di Venezia. Poi si è buttato di sotto cercando di suicidarsi. L’uomo è separato dalla moglie e aveva in affido la bambina per le vacanze natalizie. Lui è rimasto illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio. Lei è cosciente, ma è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Avrebbe un trauma cranico.

