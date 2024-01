Perché con il freddo è il momento giusto per cancellare un tatuaggio

Se è necessario cancellare un tatuaggio, meglio farlo d’inverno. Perché con il caldo potrebbe essere più complicato proteggere la zona dalla quale il disegno verrà rimosso. Eliminare un tatuaggio con i laser è possibile, spiega oggi Il Messaggero, ma a volte la cancellazione completa può essere difficile. Per il colore, la densità e il tipo di pigmento utilizzato. E i trattamenti di rimozione laser sono lunghi, costosi e dolorosi: «La stagione ideale per la rimozione con laser è l’inverno. Nei mesi estivi l’abbronzatura che raggiungiamo con l’esposizione al sole potrebbe “distrarre” il raggio laser e rendere meno efficace e più rischioso il trattamento», spiega al quotidiano il professor Steven Paul Nisticò, ordinario in Dermatologia alla Sapienza Università di Roma e responsabile dell’ambulatorio di Laserterapia Dermatologica.

Il laser

Il laser emette impulsi in tempi brevissimi che frantumano le particelle d’inchiostro. Ma una sola seduta può non essere sufficiente. La procedura si completa in 4-6 trattamenti di 25 minuti ciascuno. Con un intervallo di cinque o sei settimane l’uno dall’altro. Ci vogliono tre sedute per un tatuaggio di dimensioni piccole, per quelli più grandi ce ne vogliono sette. I pigmenti del tatuaggio iniziano a sbiadire finché non spariscono del tutto. «Il laser utilizza brevi impulsi di luce concentrata che servono per frammentare i pigmenti di colore del tatuaggio. Questi frammenti vengono successivamente eliminati naturalmente dal sistema immunitario del corpo», spiega ancora Nisticò. «Il numero di sessioni necessarie può variare a seconda delle dimensioni, dei colori e della profondità del tattoo».

Tatuaggi neri e blu

I tatuaggi neri e blu di solito rispondono meglio al trattamento. Ma le nuove tecnologie danno speranza anche per quelli multicolore. Ma cancellarlo rimane difficile. E il consiglio degli esperti rimane il solito: pensarci bene prima di farlo.

