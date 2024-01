Francia, ecco il governo di Gabriel Attal: l’ex compagno Stéphane Séjourné è il nuovo ministro degli Esteri

Tra volti nuovi e riconferme, è stata annunciata la composizione definitiva del nuovo governo francese guidato dal 34enne Gabriel Attal. Confermati alcuni dei pesi massimi del vecchio esecutivo, come Bruno Le Maire (ministro dell’Economia), Gérald Darmanin (Interno), Sébastien Lecornu (Esercito) ed Eric Dupond-Moretti (Giustizia). A tutti loro è stato riconfermato il posto nello stesso ministero in cui hanno operato finora. Tra i volti nuovi spunta invece quello di Stéphane Séjourné, che sostituirà l’uscente Catherine Colonna al ministero degli Esteri. Una persona che Attal conosce molto bene, considerato che Séjourné, eurodeputato e capogruppo al Parlamento europeo dei liberali di Renew Europe, è stato anche per diversi anni suo partner. I due si sono anche uniti civilmente, ma lo scorso anno hanno messo fine alla loro relazione, secondo quanto riportato dalla stampa francese. Tra le new entries del nuovo esecutivo francese c’è anche Rachida Dati, già ministra della Giustizia con Nicholas Sarkozy, chiamata ora a guidare quello della Cultura. Una nomina a sorpresa, e che le è valsa l’espulsione immediata dal suo partito, i Républicains. Cambio della guardia anche al ministero del Lavoro, con Catherine Vautrin che ha preso il posto di Olivier Dussopt, mentre esce di scena – almeno per ora – un altro macroniano di ferro come Clément Beaune, titolare dei Trasporti nell’ultimo governo. Confermato invece alla Transizione ecologica Christophe Béchu, anche se la delega alla Pianificazione ecologica ed energetica è finita nelle mani dello stesso Attal. A spingere per il rimpasto di governo è stato il presidente Emmanuel Macron, nel tentativo di rilanciare la popolarità del suo secondo mandato.

Tutti i nomi del nuovo governo francese

Primo ministro: Gabriel Attal

Economia e Finanze: Bruno Le Maire (confermato)

Interni: Gérald Darmanin (confermato)

Giustizia: Eric Dupond-Moretti (confermato)

Forze armate: Sébastien Lecornu (confermato)

Europa e Affari Esteri: Stéphane Séjourné

Lavoro: Catherine Vautrin

Educazione nazionale e Gioventù, Sport e Giochi Olimpici: Amélie Oudéa-Castèra

Cultura: Rachida Dati

Insegnamento superiore e Ricerca: Sylvie Retailleau (confermata)

Agricoltura e Sicurezza alimentare: Marc Fesneau (confermato)

Transizione ecologica: Christophe Béchu (confermato)

Pari opportunità: Aurore Bergé

Portavoce del governo: Prisca Thevenot

Foto di copertina: EPA/Yoan Valat | Il nuovo premier francese Gabriel Attal (9 gennaio 2024)

Leggi anche: