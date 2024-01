Milano, incidente con il monopattino: «Paga i danni anche la società di noleggio»

Le società che gestiscono il noleggio di monopattini, bici, scooter devono impedire che l’utilizzo dei mezzi avvenga fuori dalle condizioni contrattuali stabilite, altrimenti possono essere ritenute responsabili dei danni causati dai sub-guidatori alle persone e alle cose. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Milano, che ha condannato la mamma di un minorenne, ma anche la società Bit Mobility srl che ha noleggiato alla donna il monopattino. La donna aveva infatti consegnato il mezzo al figlio, il quale – facendo uno zig zag imprudente, spiega il Corriere della Sera – ha investito una signora di 80 anni, causandole una frattura alla gamba destra, 40 giorni di cure e problemi permanenti di deambulazione.

Le condizioni contrattuali della società prevedono l’esplicito divieto di utilizzo del mezzo da parte di soggetti diversi dal contraente. Il Tribunale del capoluogo lombardo ha inoltre affermato che «sul piano dei rapporti interni tra le parti chiamate in giudizio», la madre del minorenne «deve essere condannata a tenere indenne Bit Mobility srl dal pagamento delle somme che la società convenuta è tenuta a corrispondere in base alla presente pronuncia». Tuttavia, spiega il quotidiano di Milano, la donna non ha disponibilità economiche tali da pagare i 38mila euro all’anziana investita dal figlio. Ad erogarli dovrà essere dunque la corresponsabile società di noleggio, che difficilmente riuscirà poi a rivalersi.

