Israele-Hamas: c’è l’accordo dei medicinali per gli ostaggi a Gaza (grazie alla mediazione di Francia e Qatar)

C’è un accordo per la consegna di medicinali agli ostaggi a Gaza e aiuti nel territorio con la mediazione di Qatar e Francia. In una dichiarazione all’agenzia ufficiale Qatar News Agency, il ministero degli Esteri qatarino ha annunciato l’accordo «tra Israele e Hamas, secondo il quale medicinali insieme ad altri aiuti umanitari saranno consegnati ai civili di Gaza in cambio della consegna dei farmaci necessari ai prigionieri israeliani a Gaza». La conferma arriva anche dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu «esprime il suo apprezzamento a tutti coloro che hanno aiutato durante il processo», si legge in un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che Israele farà in modo che i farmaci arrivino a destinazione. Intanto prosegue l’azione militare degli USA nel Mar Rosso, con attacchi a missili Houthi pronti a colpire le navi commerciali transitanti davanti allo Yemen. Il Comando Centrale americano ha confermato di aver distrutto quattro missili balistici anti nave.

