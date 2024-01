Molfetta, auto ribaltata e incendiata a Capodanno: arrestati cinque giovani per «pubblica intimidazione» – Il video

A Molfetta, nel Barese, sono stati individuati e arrestati dai carabinieri cinque giovani tra i 22 e i 26 anni che la notte di Capodanno, ribaltarono un’auto in piazza Vittorio Emanuele e la riempirono di botti e petardi. L’azione fu ripresa in un video poi diventato virale, ripreso anche dai telegiornali. Le immagini mostravano un gruppo di ragazzi sistemare i petardi nel vano motore della vettura, per poi allontanarsi prima delle esplosioni. L’episodio creò numerosi disagi nella piazza, con la fuoriuscita dell’olio dal motore. L’ipotesi di reato, maturata nell’ambito delle indagini della Procura di Trani, è di «pubblica intimidazione con uso di ordigni e materiale esplodente», introdotto al 412 bis del Codice penale dal recente decreto Caivano. Secondo gli inquirenti, i cinque giovani approfittarono dei festeggiamenti seminando «il panico tra le vie cittadine, capovolgendo e vandalizzando anche un’autovettura in sosta, colpita dal lancio di numerosi petardi ed ordigni artigianali nel tentativo di incendiarla». Ora quattro di loro sono stati trasferiti in carcere, mentre il quinto si trova agli arresti domiciliari.

