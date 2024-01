Uomo ubriaco morde un’assistente di volo: aereo giapponese diretto negli Usa fa ritorno a Tokyo

Un aereo ANA diretto negli Stati Uniti è dovuto rientrare a Tokyo. La motivazione è certamente inaspettata: sembrerebbe infatti che un passeggero ubriaco abbia morso una hostess a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un 55enne americano, come ha fatto sapere la compagnia aerea giapponese. Così i 159 passeggeri a bordo hanno dovuto rimandare l’arrivo: i piloti dell’aereo hanno infatti deciso di tornare indietro sul Pacifico verso l’aeroporto di Haneda, dove l’uomo è stato consegnato alla polizia. Il passeggero, come riportano i giornali locali, ha detto agli investigatori di non avere alcun ricordo dell’episodio o del suo comportamento. Tuttavia, negli ultimi mesi, il settore aereo giapponese è tristemente noto alle cronache per motivi simili. Dall’inizio del 2024 si sono infatti verificati ben quattro incidenti, escluso questo. Il più grave è avvenuto il 2 gennaio, quando proprio ad Haneda un aereo della Japan Airlines si è scontrato con un aereo più piccolo della guardia costiera. Quest’ultimo stava aiutando in un’operazione di soccorso dopo un forte terremoto nel Giappone centrale. Tutti i 379 passeggeri a bordo dell’Airbus JAL sono fuggite poco prima che l’aereo venisse avvolto dalle fiamme. 5 delle 6 persone a bordo del secondo aereo, quello più piccolo, sono morte. Lo scorso 13 gennaio invece una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l’aereo a fare rientro all’aeroporto di partenza in Giappone.

Leggi anche: