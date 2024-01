Giappone, si forma una crepa sul finestrino, Boeing della All Nippon Airways costretto a rientrare in aeroporto

Una crepa su uno dei quattro finestrini della cabina di pilotaggio di un Boeing della All Nippon Airways (Ana) ha costretto l’aereo a fare rientro all’aeroporto di partenza in Giappone. A riportare il caso è la Bbc precisando che non si sono registrati feriti a bordo. Il volo Ana Nh1182 era partito dalla città di Sapporo nell’isola di Hokkaido a nord dell’arcipelago nipponico e doveva atterrare a Toyama, sull’isola principale di Honshu. Un portavoce di ANA, la compagnia aerea più grande del Giappone, ha detto alla Bbc che la crepa è stata trovata mentre l’aereo sorvolava Hakodate. E non ha influenzato «il controllo o la pressurizzazione del volo». La causa del danneggiamento sul vetro è ancora da chiarire. «Queste cose a volte succedono, qualcosa può aver colpito la finestra, ad esempio un uccello, un grosso chicco di grandine, non è una cosa inaudita», ha spiegato alla testata inglese l’esperto di aviazione John Strickland. «Occasionalmente si può presentare anche una frattura da stress, a causa dell’usura» ha aggiunto, precisando però che una causa simile è molto rara. A bordo del volo c’erano 59 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Per i clienti sono stati organizzati dei voli alternativi. Questo è il secondo incidente che coinvolge un aeromodello Boeing 737 nelle ultime settimane. Il volo ANA, occorre precisarlo è però di una classe precedente rispetto ai 737 MAX 9, come quello dell’Alaska Airlines.

