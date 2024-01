Roma, niente elettrocardiogramma sulle ambulanze del 118 dalle 20 alle 8 del mattino

La direttrice della centrale operativa del 118 di Roma Lucia De Vito ha fatto sapere ai suoi operatori che non sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma dalle 20 alle 8 del mattino. A causa della carenza di medici. L’edizione romana di Repubblica racconta che l’avvio del servizio di trasmissione dati dell’ecg slitterà e sarà possibile solo dalle 8 alle 20. In attesa che vengano assegnati altri medici alla centrale. Attualmente, infatti, manca il personale per garantire la presenza h24 di due medici in servizio. E quindi per ogni dolore al torace si finirà per andare al pronto soccorso. Dove ieri sera c’erano 440 pazienti in attesa di un posto letto. 126 all’Umberto I, 124 al San Camillo e 90 al Sant’Andrea. Il disservizio è presente solo nell’area romana. E c’è un concorso in scadenza il 5 febbraio che dovrebbe risolvere i problemi di personale.

