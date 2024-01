Alessandro Barbero va in pensione. Il saluto dei suoi studenti – Il video

Alessandro Barbero va in pensione e gli studenti dell’Università del Piemonte Orientale a Vercelli lo salutano con un lungo applauso. In rete circola un video con la scritta «L’ultima lezione» rilanciato dall’account @primo_vassallo sui social. Il docente di Storia Medievale – riporta il Corriere della Sera – era un po’ emozionato. L’insegnante torinese, precisa la testata, però potrebbe continuare a mantenere la sua cattedra ottenuta nel 1998 prima come professore associato e dal 2002 come ordinario di Storia medievale per il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Ma forse il pensionamento è utile davanti ai tanti impegni del prof, sempre più attivo nella divulgazione e autore di best seller.

