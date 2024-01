Riccione, esplosioni all’inceneritore: almeno tre feriti di cui uno grave. In corso le analisi sull’aria

Diverse esplosioni sono state sentite attorno alle 16.30 di oggi, lunedì 22 gennaio, all’inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione (Rimini). Il primissimo bilancio dell’accaduto, secondo quanto riporta l’Ansa, è di tre feriti per le ustioni, uno dei quali in modo grave. I tre sono stati portati in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e dei Vigili del fuoco, ma anche i carabinieri, i rappresentanti della medicina del lavoro e quelli dell’Arpa, per le immediate analisi dell’aria dopo le esplosioni nel sito in cui si bruciano i rifiuti dell’area.

