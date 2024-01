Fischi al minuto di silenzio per Gigi Riva, il cortocircuito in Supercoppa del pubblico di Riad – Il video

Secondo la Lega Calcio, i tifosi arabi non avrebbero gradito il ritardo dell’inizio del secondo tempo, per una «questione culturale»

Appena prima dell’inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa a Riad, Inter e Napoli hanno rispettato un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, scomparso oggi a Cagliari. Ma quell’omaggio per il campione azzurro è stato rovinato dai fischi partiti dagli spalti gremiti di spettatori locali. La notizia della morte di Riva era arrivata ormai tardi perché si riuscisse a ricordare Rombo di Tuono all’inizio della partita. Perciò l’organizzazione ha provato a recuperare nella ripresa, scontentando il pubblico saudita. Difficile immaginare che gli spettatori che fischiavano non avessero capito il motivo del lieve ritardo della ripresa della gara, visto che dagli altoparlanti veniva spiegato il motivo di quel momento. Repubblica cita fonti della Lega di Serie A che avrebbe provato a ricostruire per quale ragione ci siano stati quei fischi: secondo i dirigenti della Lega, nella cultura araba non è previsto il silenzio in ricordo dei morti. Sugli spalti però c’erano anche diversi italiani, che davanti a quei fischi hanno iniziato ad applaudire.

