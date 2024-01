Vincenzo De Luca denuncia il ministro Fitto sul mancato sblocco dei fondi per il Sud

Lo aveva minacciato e lo ha fatto. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha denunciato il ministro per il Sud Raffaele Fitto in merito al blocco dei Fondi di sviluppo e coesione. «Allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida, è stato presentato oggi, come annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca, l’esposto-denuncia contro il Ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco da parte del Ministero della Coesione – da oltre un anno e mezzo – dei fondi di sviluppo e coesione (FSC), destinati al Sud», recita la nota della Regione Campania. La denuncia è stata presentata in sede di giustizia amministrativa, contabile e penale. Nemmeno 24 ore fa il governatore campano aveva convocato una conferenza stampa per parlare delle prossime mosse da fare proprio contro Fitto definito «inconcludente e incompetente, un danno per il Sud».

