Windsor, tumore alla pelle per Sarah Ferguson: la diagnosi pochi mesi dopo esser guarita dal cancro al seno

La duchessa di York, Sarah Ferguson, ha un cancro alla pelle. Le è stato diagnosticato sei mesi dopo essere stata curata per un cancro al seno. Lo riporta Sky News che sottolinea come la diagnosi è di un melanoma maligno, rilevato dopo che le sono stati rimossi diversi nei, uno dei quali è stato identificato come canceroso. Ora, la duchessa, spiega il suo portavoce, dovrà sottoporsi a ulteriori indagini per assicurarsi che il cancro sia stato preso nelle fasi iniziali. «Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso». È chiaro che un’altra diagnosi «così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore», conclude il portavoce. Un inizio 2024 non troppo fortunato per la famiglia Windsor. La rivelazione dell’ex moglie del principe Andrea arriva dopo la notizia della diagnosi di ingrossamento della prostata di Re Carlo III e dell’intervento chirurgico all’addome della principessa del Galles, Kate Middleton.

