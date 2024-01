Iraq: raid Usa contro obiettivi filo iraniani

Gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti usati da gruppi affiliati all’Iran in Iraq. Si tratterebbe di una risposta per gli attacchi fatti nelle ultime ore contro il personale americano e della coalizione in Iraq e in Siria. A riferirlo è il US Central Command. Secondo indiscrezioni ci sarebbero due morti. Oggi diversi droni sono stati lanciati oggi contro una base militare nell’Iraq occidentale dove sono di stanza truppe della coalizione internazionale anti-jihadista. Ci sono stati feriti, riferiscono fonti americane. E un funzionario della sicurezza irachena ha allo stesso tempo affermato che un drone ha tentato di raggiungere la base di Ain al-Assad, nella provincia prevalentemente desertica di Al-Anbar, ed è stato abbattuto. Dalla metà ottobre oltre 140 attacchi di droni o razzi hanno preso di mira i soldati americani di base in Iraq e Siria. Gli attacchi inviati ad Ain al-Assad sarebbero della “Resistenza islamica in Iraq“, militanti filo-iraniani che avrebbero agito in sostegno dei palestinesi a Gaza.

(foto di repertorio ANSA/EPA/GAILAN HAJI)

