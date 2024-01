Alan Friedman all’Isola dei famosi? L’indiscrezione sulla svolta del giornalista per la prossima edizione

Nel cast della prossima edizione dell’isola dei famosi potrebbe esserci anche Alan Friedman. A rivelarlo è un retroscena di TvBlog, secondo cui Friedman sarebbe tra i nomi coinvolti per il reality come quota «giornalista». Nell’edizione precedente per quella stessa quota c’era stato Alessandro Cecchi Paone. Friedman, 67 anni, volto noto dei talk tv, ha lavorato per 14 anni al Financial Times, per poi debuttare sulla tv italiana con una serie di collaborazioni sui canali Rai. Nel 1995 fece il suo debutto su Rai3 con Money line, per poi passare alla collaborazione con Giovanni Minoli e Myrta Merlino negli anni ’90, quando è stato conduttore di Maastrisch-Italia su Rai3. Sulla prossima edizione del reality ci sarebbe ancora da sciogliere il nodo della conduzione. Oltre a una ricca produzione saggistica, Friedman ha anche realizzato il documentario tratto dal libro omonimo «My way» su Silvio Berlusconi. Secondo TvBlog, la società di produzione Banijay sarebbe propensa per confermare Ilary Blasi. Ma crescono le voci che vorrebbero una sostituzione alla guida del programma, con l’arrivo di Vladimir Luxuria.

