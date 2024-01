Stadio San Siro, il Comune ci riprova: primo via libera della Soprintendenza al nuovo progetto di ristrutturazione

Milan e Inter sembrano voler tirare dritto sulla costruzione di due nuovi stadi. Ma il Comune di Milano spera di essere ancora in tempo per fargli cambiare idea

Proprio mentre Inter e Milan procedono spedite verso la costruzione dei rispettivi stadi, spunta un nuovo progetto per la riqualificazione di San Siro. A presentarlo è lo studio Arco Associati, capitanato dall’architetto Giulio Fenyves. Il messaggio rivolto alle squadre (e alla città) è chiaro: la Scala del calcio può ancora avere un futuro. «Ho sempre espresso un parere contrario alla demolizione del Meazza. Questo progetto è pensato innanzitutto come una risposta della città di Milano», spiega a Open l’architetto Fenyves. La prossima settimana, per la precisione il 31 gennaio, il suo progetto sarà presentato ufficialmente al Comune, con il sindaco Giuseppe Sala che ha già rivelato di essere rimasto piacevolmente sorpreso. «Non è il progetto che il Comune ha scelto ma è un piano che considero interessante. Se c’è una soluzione che permette di giocare perdendo pochissima capienza va esaminata con grande interesse», ha commentato nei giorni scorsi il primo cittadino.

Luce verde dalla Soprintendenza

Proprio oggi, Arco Associati ha superato il primo grande scoglio: il parere preliminare della Soprintendenza, che ha dato luce verde al progetto. Lo scorso anno, il secondo anello di San Siro è stato dichiarato di «interesse culturale semplice». Sono bastate queste tre parole per infrangere ogni futuro progetto che includesse la demolizione dello stadio più grande d’Italia. La decisione della Soprintendenza sembrava aver allontanato una volta per tutte l’ipotesi di un nuovo impianto nel quartiere San Siro e ha spinto i due club milanesi ad andare ognuno per la sua strada: il Milan a San Donato, l’Inter a Rozzano. Il progetto del nuovo Meazza messo a punto da Arco Associati ha superato invece il primo test della soprintendenza, perché punta a mantenere il 95% delle attuali strutture.

ARCO ASSOCIATI | Immagini render rappresentative del progetto di ristrutturazione di San Siro

Cosa prevede il nuovo progetto

Lo studio preliminare dell’architetto Fenyves per il nuovo San Siro prevede una capienza di 75mila posti, tutto sommato invariata rispetto a oggi. Il costo del progetto è stimato in circa 300 milioni di euro, che comprendono sia la ristrutturazione interna sia il ripensamento dell’area esterna limitrofa. Le novità principali riguardano l’installazione di poltroncine più comode nei primi due anelli e la costruzione di due torri adiacenti allo stadio, che potrebbero ospitare i quartier generali di Inter e Milan e sarebbero collegati con passaggi sotterranei al campo da gioco. Il progetto prevede poi l’aggiunta di un nuovo anello da 5mila posti e una copertura per il contenimento acustico, soprattutto per rispondere alle lamentele del quartiere nella stagione dei concerti. Il grande vantaggio del progetto di Arco Associati ha a che fare però con lo svolgimento dei lavori. Nei piani dell’architetto Fenyves, infatti, il cantiere per la ristrutturazione del Meazza potrebbe essere «spezzettato», così da non dover costringere Inter e Milan a spostarsi altrove durante i lavori.

Le prime risposte di Comune e Inter

Il nuovo progetto di ristrutturazione di San Siro ha già raccolto un discreto interesse da parte del Comune. Il sindaco Sala, stando a quanto apprende Open, è rimasto colpito e contento. E il progetto, che pure viene dalle opposizioni, è stato ben accolto anche dalla maggioranza. In questa fase dell’iter progettuale, le due squadre non sono ancora state coinvolte. E tra i due club, è l’Inter quello che potrebbe essere più prossimo a considerare il progetto, anche se al momento la società nerazzurra non conferma alcun interesse. Il club, stando a quanto appreso, non ha visionato il progetto e non è stato contattato né dal comune né dallo studio di architettura. Attualmente, l’obiettivo numero uno della società nerazzurra resta la costruzione di un nuovo stadio a Rozzano.

ARCO ASSOCIATI | Immagini render rappresentative del progetto di ristrutturazione di San Siro

