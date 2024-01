Terni, il sindaco Bandecchi: «Se vedo passare una bella donna certo che la guardo»

«Se vedo passare una bella donna certo che la guardo. Per il resto, sono sposato da 42 anni, ho due bei ragazzi e a casa tutto bene. Quindi sarà che mi comporto bene, no?». Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi risponde così in un’intervista a Repubblica dopo le polemiche per le sue frasi nell’aula del consiglio comunale. «Io parlo alla gente. Le persone sono stanche del politicamente corretto che in 30 anni ha distrutto questo Paese. Io sono pragmatico, per questo non piaccio agli ipocriti», aggiunge. E sulle voci di un addio alla poltrona, fa sapere di non aver per niente voglia di farlo: «Perché dovrei dimettermi? Anzi, annuncio che mi candido alle Europee con il mio movimento, Alternativa popolare, e sarò candidato ovunque. Qui bisognerebbe fare un trattato di sociologia politica. Dopo la caccia all’apologia del fascismo c’è quella all’apologia del Bandecchismo, solo che io non ce l’ho un ventennio».

