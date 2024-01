Volano stracci tra Bianca Berlinguer e Alessandro Sallusti. «Si dichiara anticomunista?». Lei: «Deve sempre tirare in ballo la mia storia» – Il video

Altra lite su Rete 4 sempre a “È sempre Cartabianca“, talk show condotto da Bianca Berlinguer. Volano scintille tra la conduttrice e l’ospite in collegamento, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. «È una storia che interessa a 200 persone – chiede il giornalista – ma la trasmissione vuole parlarne e parliamone, ma chiedo, visto che c’è una risoluzione della Commissione Europa che equipara il nazifascismo al comunismo, io chiedo a Gad Lerner e Bianca Berlinguer se si dichiarano anticomunisti». Gad Lerner replica: «Io no, ma è una domanda sgradevole rivolta a Bianca». Bianca Berlinguer risponde: «Lui fa sempre domande sgradevoli, anche quando mi chiama Enrica!». E attacca: «Lui deve tirare in ballo sempre la mia storia personale ma io non mi sottraggo, caro Alessandro Sallusti, a domande che riguardano la mia storia personale, anche se lo trovo davvero molto sgradevole. La storia del Partito Comunista Italiano è molto diversa da quella del Partito Comunista Sovietico. Il Partito Comunista prese le distanze da quello sovietico molti, molti, molti anni fa, condannandolo esplicitamente».

Leggi anche: