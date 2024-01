In migliaia ai funerali per Gigi Riva. Così la Sardegna dà il suo addio a Rombo di Tuono – Il video

All’interno della chiesa presenti il presidente del Coni Giovanni Malagó, Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon e tutta la delegazione dell’Italia campione del mondo del 2006. Fuori in tanti, tifosi e non

Qualche decina di migliaia di persone si sono presentate oggi nel sagrato della basilica di Bonaria a Cagliari per l’ultimo saluto a Gigi Riva. Dopo l’ovazione per l’arrivo del feretro è scattato anche l’applauso per l’arrivo del Cagliari. In prima fila l’allenatore Claudio Ranieri e il presidente Tommaso Giulini. Poi i dirigenti e la squadra, compreso Oristanio, in stampelle.

Funerali #GigiRiva, una folla accoglie l'arrivo del feretro del campione alla Basilica di Nostra Signora di Bonaria a #Cagliari pic.twitter.com/psC3PmEhFM

— Local Team (@localteamit) January 24, 2024

All’interno della chiesa presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagó, il baronetto Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon e tutta la delegazione dell’Italia campione del mondo del 2006. Bandiere e striscioni colorano il sagrato della basilica. Riva sarà sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria. Colpisce tra gli omaggi anche il ricordo di Paola Cortellesi, con decine di rose rosse.

