Russia, aereo militare caduto a Belgorod: «Abbattuto da Kiev, a bordo prigionieri ucraini pronti per esser scambiati con russi» – Il video

Vyacheslav Volodin, il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha accusato gli ucraini di avere abbattuto nella regione di Belgorod l’aereo Ilyushin Il-76, che secondo quanto riportato dal Cremlino trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere scambiati con dei prigionieri russi. Le parole di Volodin sono riportate dall’agenzia Ria Novosti. Ma su cosa abbia fatto cadere il velivolo rimane un mistero. Un secondo aereo cargo, riporta Repubblica, con a bordo altri soldati prigionieri ucraini avrebbe invertito la rotta. Anche qui a parlare è sempre la Duma russa, per bocca di Andrei Kartapolov: «Era necessario per salvare la vita delle persone”, ha detto negando il malfunzionamento tecnico».

Secondo l’Ucraina a bordo c’erano missili antiaerei

Secondo quanto sostenuto dal presidente della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, l’aereo è stato abbattuto da «tre missili, o Patriot oppure Iris-T», rispettivamente di fabbricazione americana e fabbricazione tedesca. Secondo fonti dello stato maggiore ucraino sull’Il-76 caduto, abbattuto dall’antiaerea ucraina, erano presenti missili antiaerei S-300 utilizzati nei recenti devastanti attacchi a Kharkiv. A riferirlo è il quotidiano Ukrainskaya Pravda, anche se Mosca è di tutt’altro avviso. I primi a dare notizia dell’aereo caduto, stamane, sono stati i canali Telegram russi. Su Twitter il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha rilanciato un breve filmato in cui si vede il velivolo che punta verso terra e la successiva esplosione.

Bbc: «Non può esser stato un missile di produzione tedesca»

Per un servizio in lingua russa della Bbc, non potrebbe essere un missile di produzione tedesca ad aver abbattuto l’aereo militare. Nel servizio si specifica che «i sistemi di difesa aerea Patriot o Buk» in linea di principio «potrebbero aver una portata tale da abbattere» l’Iliushin, ma «l’Iris-T, in servizio con le forze armate ucraine, ha una portata di 40 chilometri e difficilmente potrebbe colpire a tale distanza». L’aereo si è schiantato a cinquanta chilometri dal confine ucraino. Il tedesco Iris-T Surface-launched-missile, con una portata fino a 40 chilometri, difende da droni, elicotteri, aerei e missili da crociera. quello americano terra-aria, il Patriot, ha una portata fino a 68 chilometri. Diventato fondamentale nell’arsenale dell’Ucraina, è riuscito a fermare anche il missile ipersonico Kh-47 lanciato dai russi.

Foto copertina da Ilia Ponomarenko su Twitter

