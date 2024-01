Gaza, Hamas ad Al Jazeera: «Sparatoria sulla folla in coda per gli aiuti umanitari: 20 morti e centinaia di feriti»

L’esercito di Israele ha sparato contro centinaia di persone mentre erano in coda per ricevere aiuti umanitari a Gaza. A denunciarlo è il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, riportato da Al Jazeera. «L’occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti», ha detto Ashraf al-Qudra in un annuncio su Telegram dichiarando che almeno 20 persone sono state uccise e altre 150 ferite. Ma il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare nelle prossime ore. La sparatoria è avvenuta alla rotonda del Kuwait a Gaza City. Le vittime sono state portate in cura all’ospedale al-Shifa dove vi sono rimasti ormai solo pochi medici a prestare servizio. Dal canto suo, l’esercito israeliano fa sapere che sta esaminando le accuse a suo carico.

Possibili insediamenti in Cisgiordania

Intanto, il conflitto in corso tra Israele e Hamas continua senza tregua. Le forse armate israeliane, riporta Haaretz, stanno valutando di distribuire razzi anticarro all’interno degli insediamenti ebraici più isolati in Cisgiordania e a quelli vicini a località palestinesi. Una mossa che vuole fare da deterrente a possibili attacchi al pari di quello avvenuto il 7 ottobre. Una decisione definitiva, però, non è ancora stata presa. Nel frattempo, in mattinata un palestinese è stato ucciso nella zona di Jenin durante un’operazione dell’esercito israeliano.

