Insulti razzisti contro Maignan, 5 tifosi dell’Udinese denunciati: «C’è anche un uomo nero»

Sono cinque le persone individuate e denunciate per gli insulti razzisti contro Mike Maignan in Udinese-Milan. Tra loro anche un insospettabile, secondo il retroscena svelato dal Corriere della Sera. Due giorni dopo la vicenda, la Digos di Udine aveva potuto individuare un primo tifoso che aveva urlato per 12 volte un insulto razzista nei confronti del portiere milanista. L’uomo era stato individuato anche grazie a un video sui social che lo immortalava mentre urlava dagli spalti. E grazie poi alle immagini fornite dalla stessa Udinese, la questura di Udine è arrivata a scovare gli altri quattro. Tra loro ci sarebbe anche un uomo di pelle nera e una donna. Si tratta di adulti tra i 32 e i 46 anni, tre sono della provincia di Udine, uno vive in città. Nei loro confronti, il questore ha già emesso un Daspo di cinque anni, il massimo possibile trattandosi di soggetti alla prima sanzione. Da parte sua, l’Udinese ha invece annunciato che questi tifosi non potranno più mettere piede allo stadio, da cui saranno banditi a vita. Il giudice sportivo ha intanto deciso di punire la società con un turno a porte chiuse, quello contro il Monza di sabato 3 febbraio.

