Incidente nella notte a Roma, in sei su una Smart. L’auto si ribalta e finisce contro un albero: due morti e quattro feriti gravi

Un’auto con a bordo sei persone si è schiantata prima contro un albero e poi contro una macchina in sosta. È il grave incidente avvenuto ieri sera in via Fosso dell’Osa nel quartiere Prenestino di Roma e che ha provocato due morti, un 46enne e un 26enne. Il primo è morto sul colpo, mentre il secondo dopo un’ora di tentativi di rianimazione. Le persone presenti sulla vettura erano tutte di origini egiziane. Gli altri quattro passeggeri – due uomini, una donna e un minorenne – sono stati portati in diversi ospedali in gravi condizioni con codice rosso. Ora si trovano ricoverati in prognosi riservata, alcuni in condizioni disperate. Nessuno di loro aveva i documenti. Stando a quanto ricostruito finora, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina – una SmartForFour – finendo su un’altra auto parcheggiata e contro i paletti della strada.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trovato parte dei passeggeri fuori dalla vettura dopo essere stati sbalzati durante lo scontro. Al momento, si ipotizza che la causa dell’incidente possa essere stata l’alta velocità con cui guidava il conducente. Sul tratto di strada coinvolto, infatti, ci sono i segni di una lunga frenata e tracce di sangue. I resti dell’auto sono stati sequestrati e, riporta Il Corriere della Sera, sono stati sottoposti a perizia tecnica. I carabinieri sono al lavoro nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dell’incidente, visionando le telecamere di sorveglianza e sentendo alcuni testimoni. Sconvolti i residenti: alcuni di loro sono scesi in strada dopo aver sentito il rumore assordante provocato dall’impatto. Le autorità sono in attesa del via libera dei medici per poter sentire almeno uno dei passeggeri che erano presenti in macchina e provare a capire cosa possa essere successo a bordo. A seguire, verranno acquisiti i cellulari degli stessi.

