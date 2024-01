Grosseto, sorpresi a rubare le piante destinate al Festival di Sanremo: quattro arresti

Il furgone giallo appostato nella boscaglia di Sticciano Scalo, nel Grossetano, aveva attirato l’attenzione di carabinieri e addetti ai lavori già da qualche giorno. Quando i militari della forestale sono intervenuti, hanno sorpreso quattro uomini intenti a tagliare diverse piante di lentisco e caricarle sul mezzo. Un furto mirato: il gruppo ha infatti messo le mani non su piante qualsiasi ma su quelle destinate a essere portate in Liguria e vendute per gli allestimenti del Festival di Sanremo. Dove, dopo la musica, sono proprio piante e fiori i veri protagonisti. Il valore degli arbusti recisi, secondo una stima dei carabinieri di Paganico, si aggira sui 60mila euro. Così i quattro uomini di 31, 34, 35 e 54 anni, di origine tunisina e tutti residenti a Imperia, sono stati arrestati per furto aggravato in flagranza. Con effetto immediato, la giudice di Grosseto Agnieszka Karpinska – convalidando l’arresto – ha disposto anche la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune toscano. Come hanno ricostruito gli inquirenti, il gruppo si era nascosto nella boscaglia con il furgone, nel quale sono stati trovati tutti gli attrezzi per tagliare il lentisco. Si tratta di una pianta cespugliosa che cresce prevalentemente nelle zone costiere e sotto la pineta, ed è richiesta a Sanremo nei giorni della kermesse per le scenografie e per abbellire il centro cittadino.

