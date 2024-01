Lapo Elkann aveva investito 40 milioni in Italia Independent: l’azienda di occhiali ora chiude

Italia Independent ha chiuso. L’azienda fondata da Lapo Elkann nel gennaio del 2007, sedici anni dopo si è rivelata un disastro finanziario, tanto da non avere più senso di continuare. Ieri, 26 gennaio 2024, l’assemblea societaria ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda di occhiali. Così, riporta il Corriere della Sera, termina anche la parentesi imprenditoriale di Lapo Elkann. Nel bene e nel male, lui non ha mai gestito le proprie aziende, ma i manager non sembrano avergli portato molta fortuna. Tra rilanci e aumenti di capitale, Lapo ha bruciato quasi 40 milioni di euro in Italia Independent. L’ultimo è stato un anno fa, con cui ha accontentato gli istituti finanziari creditori – Unicredit, Intesa, Bnl, Ifis, Banco Bpm – che pur si sono accontentati di quote di rimborso tra il 10% e il 20%. La società non chiudeva un bilancio in attivo dal 2016, facendo registrare una perdita complessiva di 86 milioni di euro. I ricavi erano crollati. Nel 2017 erano 17 milioni; 6,8 nel 2020, fino a 2 milioni del 2022. Così come il valore delle azioni, passate dai 23 euro del 2013, agli 0,16 di ieri.

