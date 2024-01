«Gaza libera da Hamas», il cartello di un ragazzo al presidio pro Palestina di Milano. Partono le minacce – Il video

Insulti e minacce per il ragazzo che ha mostrato il cartello in via Padova a Milano

Sono partiti cori e insulti contro un ragazzo che mostrava un cartello agli oltre mille in via Padova, arrivati per il presidio non autorizzato in sostegno della Palestina nel Giorno della Memoria. Come mostrano le immagini diventate virali di Local Team, un ragazzo si è affacciato alla finestra di un palazzo in via Padova e ha mostrato ai manifestanti un cartello con la scritta: «Free Gaza from Hamas». Un gesto che ha scatenato un primo coro generale al grido di «scemo…» nei confronti del ragazzo. E poi si è aggiunto un manifestante, che si sente urlare nel video alcune minacce: «Sappiamo dove abiti…».

