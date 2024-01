Omicidio a Cairate, 26enne accoltellato in casa: identificata la vittima, è caccia all’assassino

Un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Mascheroni a Cairate, in provincia di Varese. La vittima è il 26enne Andrea Bossi, incensurato e trasferitosi da poco nella cittadina, nell’abitazione in cui è stato ritrovato il suo corpo. Una palazzina di due piani nella prima periferia del comune, a pochi chilometri di distanza da Malpensa. Nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio al 112 è arrivata la segnalazione del «corpo privo di vita di un uomo» in quell’appartamento. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri di Fagnano Olona, raggiunti dai colleghi di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese. I militari hanno trovato il cadavere e hanno presto escluso piste diverse da quella dell’omicidio. Sul corpo del giovane sono infatti state rinvenute diverse ferite da arma da taglio. In serata è stata poi identificata la vittima e sono stati sentiti i vicini di casa del giovane, mentre sulle indagini gli investigatori, coordinati dalla procura di Busto Arsizio, starebbero mantenendo il massimo riserbo. Non è chiaro se l’uomo vivesse da solo nell’appartamento.

Leggi anche: