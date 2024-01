Attacco armato in una chiesa italiana a Istanbul, agguato durante la messa: un morto

Sono due i ricercati per l’agguato nella chiesa di Santa Maria durante la messa domenicale

Due uomini armati e a volto coperto hanno ucciso una persona dopo aver fatto irruzione nella chiesa italiana di Santa Maria, nel quartiere Sarıyer di Istanbul. L’attacco è avvenuto alle 11.40, ora locale, mentre era in corso la messa domenicale, come ha confermato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya che ha condannato «questo vile attacco». La vittima era un uomo turco senza fissa dimora, che spesso trovava riparo all’interno della chiesa. Stando a una prima ricostruzione, i due uomini armati sono entrati nell’edificio sparando in aria. L’uomo avrebbe reagito, andando addosso agli assalitori che lo hanno ucciso.

