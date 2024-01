Voleva entrare in piazza San Pietro con un coltello, scoppia la rissa con un agente: arrestato un 52enne

Voleva entrare in piazza San Pietro con un coltello da cucina un 52enne italiano, arrestato dalla polizia durante un controllo. Sono stati momenti di tensione in via della Conciliazione a Roma, mentre la polizia stava svolgendo i controlli di routine ai varchi d’ingesso per assistere all’Angelus di Papa Francesco. Subito dopo la scoperta del coltello, l’uomo ha aggredito un agente di polizia, che ha riportato una lieve contusione alla gamba guaribile in 10 giorni. L’uomo è stato arrestato, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo il Corriere della Sera, non ci sarebbero evidenze di un tentativo di atto di terrorismo da quel che è emerso finora.

