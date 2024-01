Il limite di 30 chilometri orari a Bologna ha portato meno incidenti stradali

Il 21% in meno di incidenti nelle prime due settimane. Questo il verdetto della misura Bologna Città 30. Secondo le stime del comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 incidenti in meno, 14 incidenti in meno con feriti e un mortale in meno. Non solo: sono anche calati del 27,3% i pedoni coinvolti. Basta confrontare i dati. Tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio (le sanzioni sono scattate martedì 16), sulle strade del capoluogo emiliano si sono verificati 94 incidenti, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti. Nessun scontro è stato mortale. Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio 2023, gli incidenti erano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. L’incidenza è -18,2% gli incidenti con feriti, -24,4% quelli senza.

«Si tratta di un primo trend che riteniamo positivo – ha commentato l’assessora alla mobilità Valentina Orioli – anche se siamo consapevoli che i dati statisticamente più consolidati li avremo dopo un periodo più lungo, di circa sei mesi». «Bologna deve continuare ad andare più piano – ha aggiunto . come ha dimostrato di poter fare in queste prime due settimane, con la consapevolezza che, dati alla mano, anche nella nostra città comportamenti più prudenti e velocità più basse possono veramente fare la differenza nel salvaguardare l’incolumità di tutte e tutti sulla strada».

(foto ANSA/MAX CAVALLARI)

Leggi anche: