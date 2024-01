C’è una nuova mantide in Brianza: «Ha drogato il mio caffè e mi ha rapinato»

C’è una nuova mantide in Brianza. O meglio: una donna, Lyndis Perez Felip, cubana ma con passaporto boliviano, è stata arrestata ieri a Cornate d’Adda in provincia di Monza. Con la stessa accusa sollevata nei confronti della Mantide della Brianza, ovvero Tiziana Morandi. Un uomo infatti l’ha denunciata perché lei gli avrebbe offerto un caffè in un bicchierino di plastica che gli ha causato un ricovero all’ospedale San Raffaele. L’uomo, privo di sensi, ha avuto un incidente stradale. La donna si trovava nelle vicinanze. Nelle sue tasche la polizia trova diversi blister di farmaci a base di benzodiazepine e circa 150 euro in contanti. A quel punto la cittadina cubana viene fermata. Anche perché le si contesta anche un altro episodio.

Lyndis Perez Felip

Riguarda un tassista milanese di 51 anni che aveva conosciuto la donna sul sito Nirvam: anche qui lei gli ha portato un caffè e poi gli aveva portato via l’intero incasso della giornata: 600 euro. Attualmente Lyndis Perez Filip è accusata di rapina consumata e tentata, ma sono in corso accertamenti su altri possibili casi. All’udienza di ieri a Monza per la convalida del fermo, davanti al gip monzese Angela Colella, la donna non ha risposto alle domande del giudice ed è tornata in carcere. Morandi è invece stata condannata a 16 anni e 5 mesi di carcere per rapina, lesioni e detenzione di stupefacenti.

Foto copertina da: Facebook

Leggi anche: