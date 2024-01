In Canada è riemerso all’improvviso il relitto di una nave del XIX secolo

In una cittadina dell’isola canadese di Terranova è apparso, all’improvviso, un relitto secolare sulla spiaggia di Cape Ray. A notarlo per primo uno dei residenti della zona, Gordon Blackmore, che ha visto un’enorme ombra a pochi passi dalla riva. Ombra che non c’era quando si era recato sul posto solo pochi giorni prima. Subito dopo averla vista, racconta al Canadian Press, Gordon è corso a casa a dare la scoperta. A Cape Ray, spiega il Guardian che ricostruisce il caso, vivono 350 anime. Siamo sulla costa sud-occidentale di Terranova e in zona si contano i relitti di otto navi inghiottite dal mare, spesso a causa delle difficili condizioni meteo. Ma mai i residenti di Cape Ray avrebbero pensato di trovarsi davanti i resti di una nave del XIX secolo. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un galeone del 1800, lungo almeno 24 metri.

Neil Burgess, presidente della Shipwreck Preservation Society of Newfoundland and Labrador, sospetta che la nave sia stata liberata da un mix di erosione costiera e dalla forza della tempesta post-tropicale Fiona. Le mareggiate l’hanno poi spinta a riva, rivelandola a tutti. Il governo ha mandato una squadra di esperti nella zona per analizzare il reperto. Sui social si moltiplicano le foto del ritrovamento, mentre gli abitanti stessi temono che, data la risonanza mediatica, qualche avventore riesca a rubare dei pezzetti come souvenir. Intanto la pagina Facebook della comunità locale pullula di post. In tanti cercano di ricostruire l’identità del relitto.

(foto copertina Rod Hand dal gruppo Cape Ray Community Page)

