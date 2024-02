Giulia Cecchettin riceve la laurea in Ingegneria Biomedica dall’Università di Padova. Il padre Gino: «Ci manchi più dell’ossigeno»

Giulia Cecchettin è diventata dottoressa. Doveva laurearsi in Ingegneria biomedica lo scorso 16 novembre, ma pochi giorni prima è stata sequestrata e uccisa dall’ex fidanzato 22enne Filippo Turetta. L’ateneo veneto oggi 2 febbraio le conferirà la laurea, un gesto dal valore simbolico voluto dalla famiglia e dalla rettrice Daniela Mapelli che da subito si era detta pronta a dare l’ultimo saluto alla studentessa vittima di un efferato femminicidio. I familiari della giovane donna sono arrivati al palazzo del Bo a Padova dove si è tenuto il conferimento del titolo di laurea, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. «È un atto dovuto. Siamo tutti responsabili e su questo tema non c’è colore politico. Formare non è solo erudire i nostri studenti, ma renderli cittadini di una democrazia aperta e inclusiva», ha detto la ministra. «Non riesco a esser felice. Giulia, hai provocato uno squarcio nelle coscienze di tutti, nella mia per prima. Sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto, e sarai sempre nel nostro cuore», dichiara Gino Cecchettin, papà di Giulia. «La laurea è un atto d’amore, manchi più dell’ossigeno».

«Era un primo violino»

«Non ho avuto modo di conoscere Giulia di persona e quindi non posso arrogarmi il diritto di parlare di lei. Mi permetto solo di riportare le parole dei docenti che ha avuto: era una studentessa sorridente e interessata: un primo violino. Per noi docenti, il primo violino è il punto di riferimento quando spieghiamo per avere un feedback dall’aula», ha dichiarato la rettrice. «La violenza subita da Giulia ora chiede una risposta corale», ha aggiunto. A fare da relatrice a Giulia è stata la prof Silvia Todros: «L’argomento che aveva scelto era lo stato dell’arte dello sviluppo di costrutti innovativi per la rigenerazione di tessuti tracheali», ha spiegato con commozione.

La nonna: «Un’emozione immensa»

A Vigonovo, sono spuntati fiocchi rossi lungo la strada in cui abitava la 22enne e sul cancello dell’abitazione della famiglia vi sono tre corone d’alloro e qualche dedica di amici e parenti. Il padre Gino e la sorella Elena Cecchettin non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione prima della cerimonia. Poi, sul podio hanno fatto il loro discorso. «Sono fiera di te», ci ha tenuto a dire la sorella.

