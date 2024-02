Vittorio Emanuele Parsi prosegue la riabilitazione: «Va sempre meglio». I ringraziamenti al Rugby Monza

Quasi un mese in ospedale, poi l’inizio della riabilitazione in clinica. Sarà lunga, ma Vittorio Emanuele Parsi si mostra ottimista. È lui stesso a scrivere sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute: «Care amiche e cari amici, la riabilitazione a Motta di Livenza continua e va sempre meglio. Struttura e personale encomiabile ed empatici». Il docente di relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano ha poi voluto dedicare un pensiero a un a squadra: «Ancora grazie a ognuno di voi per il sostegno, a partire dai compagni del Rugby Monza 1949», scrive mostrandosi sorridente in un selfie con indosso la felpa rossa, bianca e nera del team. Parsi a fine dicembre si è dovuto sottoporre a un complesso e delicato intervento chirurgico all’aorta in emergenza. A metà gennaio il politologo aveva annunciato che l’operazione aveva avuto successo e di sentirsi meglio, pronto per affrontare il lungo ma necessario percorso riabilitativo.

