Treviso, con il trattore imita Fleximan e abbatte i cartelli dei 30 chilometri all’ora

In tanti lo chiamano già Cartelman. Ha voluto seguire le orme di Fleximan, stavolta abbattendo i cartelli con il limite di velocità a 30 chilometri all’ora, piazzati da poco meno di un giorno a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. Lo ha fatto però non con la forza bruta, bensì con il trattore, agendo alle 22 di giovedì e distruggendo così cinque cartelli stradali piazzati il giorno prima. Il caso è riportato su Il Gazzettino. A segnalarlo le testimonianze di alcuni residenti e i segni degli pneumatici sul posto. La sindaca, Mariarosa Barazza, ha annunciato che presenterà denuncia, e che intanto rimetterà a posto i cartelli rimossi. L’ordinanza della ‘zona 30‘ era stata emessa dal Comune il 26 gennaio scorso, per motivi di sicurezza. Sui social fioccano i commenti a favore e contro l’imitatore. «Ho letto anch’io i commenti sui social ma questi sono metodi fuori da una convivenza civile», ha dichiarato la prima cittadina.

(foto copertina immagine di repertorio Ansa)

