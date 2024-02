Cat Janice sta per morire di cancro. Ha deciso di lasciare tutti i diritti di “Dance You Outta my Head” al figlio. La canzone sta diventando virale

Vi sarà capitato anche a voi, probabilmente, di sentire su Instagram e TikTok un brano in particolare. Si chiama “Dance You Outta my Head” ed è l’ultima canzone di Cat Janice. L’ultima nel vero senso della parola. Perché Cat, cantante pop di Washington Dc, sta per morire di cancro. E ha deciso di donare tutti i diritti del brano a suo figlio, di sette anni. Ha registrato la canzone il 19 gennaio, il giorno prima del suo compleanno. Ed è qui che avviene la magia. Perché la canzone, pensata un giorno mentre stava guidando in macchina con il bambino, sta scalando ogni classifica in rete. “Dance You Outta My Head” è salita tra le prime 10 tracce su iTunes ed è stata utilizzata in più di 34.000 TikTok. Lo condividono tutti, sia giovanissimi che anziani. Il brano è stato tradotto già in qualche lingua come francese e ucraino e perfino il cantante Jason Derulo ha commentato uno dei video di Janice dicendo che stava pregando per lei.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head – Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

L’influencer Erica Coffelt ha creato un balletto ad hoc facendo diventare il brano ancora più virale. Con l’hashtag #CatJanice e #danceyououttamyhead stanno comparendo anche i primi account italiani che spingono il brano. Anche perché stavolta c’è una giusta causa. «Ascoltare questa canzone, ‘Dance You Outta My Head’, è una specie di modo per me di dire: ‘Non penserò a questo cancro’», ha dichiarato Cat Janice. Come spiega Il Washington Post il successo della canzone ha avuto un effetto a catena. David Zierler, proprietario della Handscript Records con sede a Las Vegas, che ha lavorato con Janice su un album lo scorso anno ha detto: «Non stanno ascoltando solo quella canzone. La stanno seguendo. Stanno seguendo la sua storia».

Cat sperava dopo 17 cicli di chemioterapia di aver superato il problema ma la malattia si è ripresentata ai polmoni. Quando è entrata in terapia intensiva ha deciso di pubblicare la canzone. Janice, spiega la testata americana, voleva anche che la sua canzone finale avesse un messaggio positivo. Aveva un sacco di tracce tristi o sfacciate, ma condividerle non le sembrava giusto. “Dance You Outta My Head“, al contrario, si concentra sul ballare finché non dimentichi qualcuno a cui non vuoi pensare.

(foto cat.janice Instagram)

