Sondaggio Swg, in calo (leggero) Lega e FdI, il Pd risale al 20% delle intenzioni di voto – I dati

Perde qualche decimale di consenso il partito della premier Giorgia Meloni, riprende relativa quota quello principale di opposizione guidato da Elly Schlein. È la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani restituita dal sondaggio Swg per TgLa7 diffuso questa sera. Fratelli d’Italia è stimato in quest’inizio di febbraio al 28,1%: largamente in testa, ma quattro decimali in meno rispetto a una settimana fa. Il Pd risale invece a quota 20%, rosicchiando mezzo punto percentuale in una settimana. Invariati i consensi “virtuali” al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte (15,9%) così come quelli di Azione (4,3%). Nel mezzo, spostamenti lievi per i consensi degli altri due partiti principali di governo: la Lega cede due punti decimali ed è stimata all’8,5%, Forza Italia sale di un decimale allo 7,3%. Resta massiccia la quota di intervistati che si rifiuta di esprimere la propria intenzione di voto: oltre un terzo della platea (36%), pur in lievissimo calo.

