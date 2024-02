Un macchinista guida il treno con una bambina, la denuncia sulle Ferrovie del Gargano – Il video

Un macchinista del gruppo Ferrovie del Gargano appare un video in cui tiene una bambina davanti a sé mentre guida il treno. Le immagini riprese dal sito L’immediato mostrano l’uomo attraversare anche un passaggio a livello mentre però è impegnato a far giocare la bambina, seduta sulla console di comando del treno. Il macchinista non sarebbe stato ancora identificato, come spiega l’azienda in una nota con cui conferma che il caso si è verificato «su un treno in servizio sulla tratta Foggia-San Severo-Peschici». Quello del macchinista viene definito un «comportamento non regolamentare» che però non avrebbe causato conseguenze. L’agenzia Ansa cita indiscrezioni secondo cui il macchinista avrebbe assecondato le richieste di un passeggero, che voleva scattare qualche foto e realizzare un video della piccola alla guida del treno. Stando però a quanto risulta all’azienda, la cabina in questione non sarebbe accessibile dall’esterno.

