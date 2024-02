Roma, finte consulenze pagate con soldi pubblici: 4 arresti per corruzione nella pubblica amministrazione

Due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato romano. Sono queste le quattro persone arrestate dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, su richiesta della Procura di Roma. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare per i quattro, sospettati di aver influenzato la scelta di un bando di gara da oltre 4 milioni di euro, oliando gli ingranaggi della macchina decisionale con favori e denaro, fino incaricare del progetto un impresario edile a loro vicino. Nello specifico, nelle carte della procura si legge di un dirigente della PA, che con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe anche tentato di far assumere in un’azienda a partecipazione statale una persona vicina al costruttore. Inoltre, dalle indagini preliminari emerge una «vicenda corruttiva» nella quale o stesso dirigente pubblico avrebbe richiesto e ottenuto una consulenza del valore di 230 mila euro a uno studio legale in cui lavorava un avvocato amico, per poi farsi restituire il denaro pagato per le prestazioni, che in realtà non sarebbero mai state effettuate. La somma è la stessa prelevata dalle forze dell’ordine nel sequestro preventivo deciso nei confronti dei quattro.

Leggi anche: