Terrore alle porte di Venezia, l’assalto dei banditi col mitra al centro commerciale: svaligiata una gioielleria

Rapina a mano armata al Valecenter di Marcon: i malviventi in fuga verso Est. Posti di blocco attivati in tutta la zona

Una squadra di banditi armati di mitra ha preso d’assalto questa sera una gioielleria all’interno del centro commerciale Valecenter di Marcon, in provincia di Venezia. Armi in pugno, attorno alle 19 quattro malviventi sono entrati nel negozio e hanno agito, secondo le prime ricostruzioni, con la freddezza dei professionisti. Uno dei rapinatori ha immobilizzato una delle commesse della gioielleria, trascinandola all’esterno e tenendola «ostaggio». Gli altri tre sono entrati nel negozio e si sono fatti aprire cassaforte e vetrine dall’altra commessa presente. «Apri tutto!», le avrebbero intimato, come hanno sentito molti testimoni: a quell’ora il centro commerciale è piuttosto affollato, e si è scatenato il fuggi fuggi per trovare riparo. Nel giro di pochi minuti i rapinatori hanno arraffato quanta più merce possibile, hanno liberato le due commesse e si sono dati alla fuga. Il bottino varrebbe centinaia migliaia di euro.

L’allarme e la fuga dei malviventi

Il personale della vigilanza ha fatto scattare l’allarme in tutto il centro commerciale facendo evacuare velocemente i clienti da ogni negozio e dall’ipermercato. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri con pattuglie partite da Mestre e con il supporto dei colleghi del Nucleo investigativo di Venezia coordinati da tenente colonnello Giuseppe Battaglia. Quando sono arrivati sul posto però i banditi erano fuggiti: sembra in direzione Est. Posti di blocco sono stati attivati in tutta la zona. Al setaccio in serata anche i filmati delle telecamere del centro commerciale e altre dislocate nella zona per identificare i responsabili e ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Leggi anche: