La foto di un orso bianco che dorme su un «letto di ghiaccio» ha vinto il concorso Wildlife Photographer of the Year

Si intitola «Ice bed» – in italiano, «letto di ghiaccio» – la foto che si è aggiudicata il premio Wildlife Photographer of the Year, il concorso internazionale che dal 1965 è promosso dal Bbc Wildlife Magazine e al quale dal 1984 partecipa anche il Museo di Storia Naturale di Londra. Lo scatto, già diventato iconico, immortala un orso bianco addormentato su un piccolo iceberg alla deriva. Un’immagine che evoca un senso di tenerezza ma che al tempo stesso mette in guardia dagli effetti dei cambiamenti climatici. A scattare la foto vincitrice del concorso è Nima Sarikhani, che in realtà non è un fotografo professionista ma il fondatore di un’azienda di investimenti londinese. «È un’immagine che ci permette di vedere la bellezza e la fragilità del nostro pianeta», è il commento di Douglas Gurr, direttore del Museo di storia naturale di Londra, dove la fotografia sarà esposta fino al 30 giugno.

Le altre foto finaliste

Lo scatto di Sarikhani, realizzato nell’arcipelago norvegese delle Svalbard, non è l’unico che verrà esposto nel museo londinese. Insieme a «Letto di ghiaccio» ci saranno anche le altre foto finaliste del concorso. Una di queste si intitola «La tartaruga felice»: è stata scattata da Tzahi Finkelstein in Israele e immortala una tartaruga che sembra sorridere e giocare con la libellula che si è posata sul suo becco. Il «Mormorio degli storni» è ambientata invece a Roma, dove l’autore – Daniel Dencescu – è riuscito a catturare il momento in cui un volo di storni assume l’aspetto di un grande uccello. Poi c’è la foto «Genitorialità condivisa», scattata da Mark Boyd in Kenya e che immortala due leonesse che si prendono cura di un cucciolo. La quarta e ultima finalista è «Meduse dell’aurora», nella quale Audun Rikardsen ha fotografato, in un fiordo norvegese, due meduse quadrifoglio illuminate dai riflessi di una spettacolare aurora boreale.

In copertina: La foto di Nima Sarikhani che ha vinto il premio Wildlife Photographer of the Year, promosso dal Bbc Wildlife Magazine

