Bologna, bimba di 13 mesi scappa dal nido. Sanzionate le educatrici

Una bimba di 13 mesi è scappata dal nido a Borgo Panigale, quartiere di Bologna, eludendo la sorveglianza delle educatrici, intente a sistemare i bimbi per la nanna. La piccola è uscita dalla struttura, varcando il cancello e dirigendosi alla scuola media adiacente, forse per raggiungere i fratellini più grandi. Fortunatamente, spiega Repubblica, un passante ha notato la bambina, consegnandola al personale dell’istituto e avvertendo le forze dell’ordine. Per l’episodio le educatrici, con esperienza trentennale alle spalle e mai un richiamo alcuno, sono state sospese un giorno dal lavoro come sanzione dal Comune di Bologna. La vicenda però, che non ha avuto particolari conseguenze, svela le difficoltà in cui versa il settore dei nidi comunali con un rapporto di un adulto per sette bambini che nei servizi tra i 0 e 3 anni diventa insostenibile. «Il Comune ha sanzionato le due educatrici bravissime, ma per noi la responsabilità è dell’amministrazione», denuncia a Repubblica Vilma Fabbiani di Sgb, il Sindacato Generale di Base. Il cancello, spiegano, era aperto perché rotto da due mesi nonostante i solleciti. Anche un solo giorno di sanzione, sottolinea il sindacato, è in questo caso ingiusto.

Leggi anche: