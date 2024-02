Indagato John Elkann a Torino, l’inchiesta sull’eredità Agnelli dopo l’esposto della madre Margherita

C’è anche John Elkann tra gli indagati della procura di Torino nell’ambito di accertamenti di carattere fiscale relativi all’eredità della famiglia Agnelli. Smentita la ricostruzione secondo cui le indagini riguarderebbero società fiduciarie del gruppo Agnelli, come emerso in un primo momento. L’indagine era partita dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli e madre di John Elkann. In giornata la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti nello studio di un notaio che aveva curato l’eredità della famiglia Agnelli e in alcuni uffici. Tra gli indagati ci sono anche il commercialista torinese Gianluca Ferrero, storico contabile degli Agnelli, e Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli su incarico dell’autorità giudiziaria svizzera. I tre sono indagati per presunti reati tributari. L’approfondimento degli inquirenti torinesi riguarderebbe il trattamento fiscale del vitalizio che Margherita versava alla madre Marella, sulla base di accordo stipulati nel 2004. L’analisi riguarderebbe i documenti relativi al 2018 e il 2019, anno in cui è morta Marella Agnelli.

