No! Questa trascrizione dell’intervista di Tucker Carlson a Putin è falsa

Il presidente Joe Biden «non ha il controllo del suo Paese» e «forse nemmeno si rende conto di quello che sta succedendo»; i palestinesi «vengono devastati» da Israele che «agisce in maniera impunita». Secondo diversi post virali sui social, questo è quello che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe detto al giornalista statunitense Tucker Carlson nell’intervista pubblicata lo scorso 9 febbraio. La prima a un giornalista occidentale dall’inizio della guerra in Ucraina, nella quale il leader del Cremlino non ha mancato di ribadire la propria linea propagandistica, informazioni false comprese. Ad ogni modo, quella oggetto di verifica è una falsa trascrizione dell’intervista di Tucker Carslon a Putin. Vediamo nel dettaglio una bufala particolarmente insidiosa, visto quanto in alcuni punti è verosimile rispetto a quanto potrebbe essere stato detto veramente da Putin.

Per chi ha fretta:

Circola una presunta trascrizione dell’intervista rilasciata da Putin a Tucker Carlson.

Seppur verosimile a tratti, la trascrizione è falsa.

Infatti, circola da prima che la vera intervista venisse registrata.

Le informazioni riportate non corrispondono a quelle della vera intervista.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Bombshell: l’intervista esclusiva di Tucker Carlson a Vladimir Putin a Mosca – Trascrizione completa rilasciata! https://amg-news.com/bombshell-tucker-carlsons-exclusive…/ In una straordinaria svolta di eventi, il famoso giornalista Tucker Carlson ha intrapreso una missione di proporzioni storiche. Con il destino dell’Ucraina e il mondo in bilico, Carlson è arrivato a Mosca, in Russia, determinato a intervistare nientemeno che il presidente Vladimir Putin. Questa mossa audace può essere la chiave per porre fine alla guerra in Ucraina e prevenire l’incombente catastrofe della terza guerra mondiale? Continua a leggere per approfondire questa avvincente storia di coraggio, giornalismo e ricerca della pace.

Intervista esclusiva di Tucker Carlson a Vladimir Putin a Mosca – Trascrizione completa:

TUCKER: Cosa diresti alle persone che gestiscono l’America? PUTIN: Il nostro messaggio è che la Russia non è il tuo nemico. Non vogliamo la guerra. Siamo pronti per la pace. I tuoi leader cercano conflitti. Questo non è quello che vogliamo. La Russia rappresenta il suo stesso popolo. Non vogliamo ciò che non è nostro.

TUCKER: Visiteresti Washington?

PUTIN: Sì, naturalmente. Sono stato negli Stati Uniti prima. Mi piace visitare e ho incontrato tutti i presidenti tranne Joe Biden. Se invitato andrei. Sì.

TUCKER: Qual è la tua opinione sul presidente Biden?

PUTIN: Siamo convinti che non gestisca il paese. Diciamo che abbiamo buone fonti che lo confermano, ma è evidente a chiunque vedere da solo. Gli Stati Uniti sono ora entrati in un periodo buio. Ha una leadership non responsabile.

TUCKER: Pensi che Joe Biden abbia vinto in modo equo?

PUTIN: Preferirei non entrare nella politica interna americana, ma dirò che la mia ambasciata ha riferito che il tuo confine meridionale era meglio gestito rispetto alle elezioni del 2020. (ridacchia)

TUCKER: Un sondaggio in America ti mostra più popolare di Biden – qualsiasi reazione?

PUTIN: (ride) Non so se questo dovrebbe essere preso sul serio, ma gli ideali russi hanno supporto. Crediamo nei valori tradizionali; il matrimonio è tra un uomo e una donna: gli uomini sono uomini e le donne sono donne.

TUCKER: Chi ti piacerebbe vedere come il prossimo presidente degli Stati Uniti?

PUTIN: Ancora una volta non è per noi dire o essere coinvolti. Contrariamente alle accuse di vecchia data, non ci immischiamo nelle vostre elezioni. Non ne abbiamo bisogno perché le stesse persone finiscono comunque per gestire le cose.

TUCKER: Perché hai invaso l’Ucraina?

PUTIN: Abbiamo invaso o siamo stati invasi? Guarda la storia. Guarda le persone che vivono lì. Storicamente siamo noi che siamo stati invasi e stiamo semplicemente reagendo ora. Le terre e le persone sono russe e avremo di nuovo ciò che è sempre stato nostro.

TUCKER: Come pagherai lol se Trump ha vinto di nuovo?

PUTIN: Abbiamo avuto buoni rapporti quando il signor Trump era presidente. Non c’è stata guerra. Le nostre relazioni erano al culmine. Detto questo, nulla è prevedibile o le statistiche sono uguali. Dovremo vedere….

La data è sbagliata

C’è un elemento che inequivocabilmente conferma che la trascrizione che leggiamo su Facebook è falsa. I post che la diffondono sono stati condivisi il 5 febbraio e in date precedenti. Ma la vera intervista, come lo stesso Carlson afferma all’inizio – 0h 0′ 5” – del video in cui la racconta sul proprio sito, è stata girata il 6 febbraio. L’intervista è stata rilasciata nella notte tra l’8 e il 9 febbraio venendo poi ripresa dalla stampa nostrana e internazionale. Ulteriore prova di ciò deriva dal sito di personale di Tucker Carlson così come appariva al 5 febbraio 2024. Nelle «interviste più potenti al mondo» realizzate dal giornalista non c’è quella a Putin, dato che non era ancora uscita.

L’affidabilità del sito

Venendo ai contenuti, non c’è corrispondenza tra la vera intervista e quella condivisa su Facebook. Elementi coincidenti sono, appunto, coincidenze. Inoltre, la presunta trascrizione completa su Facebook è troppo breve per un’intervista che in video si dilunga per oltre due ore. Il testo su Facebook è tratto da un articolo sul sito American Media Group. L’accuratezza di questo sito, che a discapito del nome è romeno e non statunitense, viene definita bassa da Media Bias Fact Check, il maggior archivio online sul bias dei media.

Contenuti verosimili, ma trascrizione falsa

Ad esempio, nella presunta trascrizione Putin afferma che si recherebbe a Washington se invitato dopo una domanda esplicita di Carlson. Ma questa non esiste nella trascrizione ufficiale disponibile sul sito del giornalista statunitense (a pagamento). Lo stesso avviene quando Putin nella trascrizione falsa afferma che il presidente degli Usa Joe Biden abbia ormai perso il controllo del Paese e che forse nemmeno si rende conto di quello che sta succedendo. Lo zar non pronuncia affatto tali parole nella vera intervista. Nemmeno le informazioni fornite da American Media Group sono corrette. Ad esempio, viene riportato che Putin avrebbe toccato la questione israelo-palestinese, ma nella trascrizione vera il presidente russo non pronuncia mai le parole «Israele» e «Palestina» o «israeliani» e «palestinesi».

Conclusioni

Circola una presunta trascrizione dell’intervista rilasciata da Putin a Tucker Carlson. Seppur verosimile a tratti, la trascrizione è falsa. Infatti, circola da prima che la vera intervista venisse registrata. Le informazioni riportate non corrispondono a quelle della vera intervista.

