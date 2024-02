Angelina Mango ha perso la custodia del premio di Sanremo, l’appello: «Qualcuno ce l’avrà» – Il video

Travolta da uno tsunami di emozioni dopo la vittoria di Sanremo, Angelina Mango si è resa conto di aver perso la custodia della statuetta ricevuta sul palco dell’Ariston. È lei stessa con un po’ di imbarazzo a chiedere aiuto con un video sui social: «Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del primo del Festival di Sanremo». Qualcuno potrebbe anche aver trovato quella custodia e pensato di tenersela come cimelio: «Qualcuno ce l’avrà…», dice Mango che mostra come è costretta a portare in giro la statuetta. La famosa statuetta del leone è relegata in un angolo della sua stanza in hotel, messa alla buona in un sacchetto di cartone: «io vado in giro così… – scherza la cantante – ma così non è fattibile».

