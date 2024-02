New York, sparatoria in metropolitana: un morto e cinque feriti – Il video

Un morto e cinque feriti. È questo il bilancio di una sparatoria verificatasi su una banchina della metropolitana di New York lunedì 12 febbraio. Un uomo di 34 anni è morto e i feriti sono due donne e altri tre uomini dell’età compresa tra 14 e 71 anni. Il New York Police Department ha spiegato che la sparatoria è scoppiata a causa della lite tra due gruppi di giovani, che hanno cominciato a scontrarsi su un treno che entrava in stazione, quando un membro di uno dei due gruppi ha estratto un’arma e ha aperto il fuoco sulla banchina proprio mentre il treno arrivava in stazione e i passeggeri salivano e scendevano dai vagoni. L’agenzia di stampa Afp fa sapere che quattro dei feriti sono considerati in gravi condizioni. La sparatoria si è verificata nella stazione di Mount Eden Avenue del Bronx. «Questo non è normale. Sparatorie come questa nella rete metropolitana sono estremamente rare e inaccettabili», ha detto alla stampa l’ufficiale di polizia Kemper. La criminalità e gli omicidi con armi da fuoco sono in calo a New York nel 2022-2023. Il porto d’armi in città è severamente regolamentato, a differenza del resto degli Stati Uniti.

Video da: RawsAlert su X

